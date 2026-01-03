元箱根に設けられた観光客用ごみ箱年間２千万人を超える観光客が訪れる箱根には、ごみの散乱やポイ捨てといったオーバーツーリズムの課題も顕在化している。維持管理などの問題から設置されているごみ箱は極端に少なく、箱根町は対策として次世代型のごみ箱の導入を検討している。一方で「ごみは持ち帰る」という原則も重視しており、観光客の利便性や地元住民の生活、観光地の景観などを並立させる最適解を模索している。観光