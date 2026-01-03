◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）箱根路の王者、青学大が５時間１８分８秒の新記録で往路優勝を飾った。１区で１６位と出遅れながら、本来は当日交代要員だった４区の平松享祐（３年）、５区の絶対エース黒田朝日（４年）らが激走。昨年２月１９日に悪性リンパ腫のため、２１歳で亡くなった現４年生世代の皆