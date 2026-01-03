◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）青学大が５時間１８分８秒の新記録で３年連続８度目の往路優勝を果たし、史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）に王手をかけた。首位と３分２４秒差の５位でスタートした５区（２０・８キロ）の黒田朝日（４年）が区間新記録の１時間７分１６秒と衝撃的な走りで