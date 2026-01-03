巨人の阿部慎之助監督（４６）が２日、１軍打撃部門の指導を担当する外国人コンビに期待を寄せた。今季の１軍はゼラス・ウィーラーコーチ（３８）と李承ヨプ（イ・スンヨプ）コーチ（４９）が打撃コーチ。異例の外国人２人体制となることについて、「本当に２人を信頼して。若い選手のために、そして良き相談者として頑張ってもらいたい」と託す考えを示した。前韓国・斗山ベアーズ監督のスンヨプ氏は、昨年１１月の秋季キャン