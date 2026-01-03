ロッテ・サブロー監督が２日、将来的なメジャー挑戦の希望を表明した種市篤暉投手を支持する姿勢を示した上で「断トツの成績をあげてほしいですね」と要望した。種市は昨年１２月２４日の契約更改交渉後の会見で将来的なメジャー挑戦の希望を明かした。サブロー監督は「いいことだと思いますね。行けばいいと思いますし、背中を押したいですけど。ただ、断トツの成績をあげてほしいですね。そうなってきたら喜んで応援したいの