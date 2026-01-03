阪神ドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝が２日、山口県防府市の母校・高川学園で自主トレを公開した。地元に戻って感じた思いや、現状の課題、今後について語った。◇◇−お正月の楽しみは。「普段会えない親戚だったり、地元の仲良かった人たちと会えるのが一番の楽しみです」−これまでは、どうお正月を過ごしていたか。「（友人とゴルフの）打ちっぱなし行って、温泉に行ったりとか。家族で広島