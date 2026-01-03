阪神ドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝が２日、山口県防府市の母校・高川学園で自主トレを公開。１年目の今年は午（うま）年にちなんで、シーズン完走を目標に掲げた。新人での全試合出場となれば、２リーグ制以降、球団史上初の快挙。期待のルーキーは結果はもちろん、体も強化しながらシーズンを駆け抜ける。きれいな青空が広がったが、時折吹く風はすさまじく冷たかった。どこからか飛んできた雪も舞うグラウ