東京駅周辺のビル群共同通信社は2日、主要114社へのアンケート結果をまとめた。2026年の国内景気を拡大基調と見込む企業が80社と、全体の70％を占めた。1年前の78％と比べ減少した。多くの企業が賃金上昇によるプラスの影響や消費回復を見込むが、物価高やトランプ米政権の高関税政策が重荷になるとみている実態が明らかになった。26年の景気予想を「拡大」と回答したのはゼロで、「緩やかに拡大」が80社だった。複数回答で理