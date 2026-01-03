【漫画を読む】一人の警察官が見回りにやって来るが…!?子どものころから漫画を描くことが好きな藤やすふみさん(@y_asufumi100)は、X(旧Twitter)や投稿サイトにて『都市伝説に求める女』を投稿。主人公のかごめが数々の都市伝説に遭遇するという短編漫画で、こっくりさんなどの有名な話だけでなく、マイナーな都市伝説も登場する。今回はゾッとするような都市伝説を紹介するとともに、著者に最近気になる都市伝説についても聞いた