ロッテのドラフト1位・石垣元（健大高崎）の“初夢”は「沢村賞」だ。年末年始を地元の北海道登別市で過ごした最速158キロ右腕は「最多奪三振など、いろいろなタイトルをプロに入ってから獲りたいと思っていますが、将来的な目標として沢村賞を獲りたい」と宣言した。球団では誰も受賞していないだけに「ピッチャーとして最高の賞だと思いますし、その高みを目指してみたい」と意欲を見せた。