巨人が「日米韓」の融合で得点力アップを目指す。橋上オフェンスチーフコーチを中心に、韓国出身の李スンヨプ・コーチ、米国出身のウィーラー・コーチが打撃コーチを務める。1軍打撃コーチが外国人だけで構成されるのは球団初。阿部監督は「なかなかない。違う感性があって凄く楽しみ」と歓迎した。スンヨプ・コーチは現役時代に日韓通算626本塁打。昨秋キャンプでは巨人臨時コーチとして若手を指導した。巨人時代に同僚だった