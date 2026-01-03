◇ラグビー大学選手権準決勝京産大19―37明大（2026年1月2日東京・MUFG国立）5大会連続で4強入りした関西リーグ2位の京産大は、関東対抗戦1位の明大に19―37で敗れ、初の決勝進出を逃した。準決勝での敗退は12度目となった。1年時から活躍してきたNo・8シオネ・ポルテレ（4年＝目黒学院）も試合後に悔し涙を流した。劣勢の中、後半28分には猛烈な突進から反撃のトライ。ビッグゲインを何度も見せるなど奮闘したが、及ば