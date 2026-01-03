今秋ドラフト1位候補に挙がる山梨学院の最速152キロ右腕・菰田陽生（こもだ・はるき＝2年）が、故郷の千葉県御宿町の砂浜で元日に始動。「生まれ育った場所で練習できてうれしいです」と笑った。1メートル94、101キロの肉体に成長した17歳は「父とサーフィンをしたこともあります」と回想。たこ揚げで正月休みを満喫する家族連れもいる中、短距離ダッシュや腕立て伏せで汗を流した。昨年は投打の二刀流選手として春夏連続で