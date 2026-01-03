米国の首都ワシントンにある大統領官邸ホワイトハウスが昨秋以降、無残な姿を晒（さら）している。トランプ大統領発案の豪華な宴会場を新設するため、歴史あるイーストウィング（東棟）が丸ごと取り壊され、がれきと化した。工事差し止めを求める声は無視された。■米国をつなぎとめよ米国が重んじてきた価値観やルールを自ら壊し、異論は力で押さえ込む。ホワイトハウスの変貌（へんぼう）ぶりは、解体の危機に瀕（ひん）し