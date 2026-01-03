プロ７年目を迎える広島の右腕・森下暢仁投手（２８）が新春インタビューに応じ、不退転の覚悟を口にした。初の開幕投手を任された昨年は６勝１４敗と大きく負け越した。再チャレンジとなる今年は勝敗、防御率、投球回といった主要各部門全てにおいて?自己ベスト?を叩き出すことを公約。飛躍し続ける同世代のライバルに日本代表、将来のＭＬＢ挑戦…その思いを赤裸々に語り、再び球界トップランカーに返り咲く決意をこめた。――