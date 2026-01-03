日本ハムが現在空いている背番号「６」を全選手に開放するプランを検討している。日本ハムの背番号「６」はかつて「ミスターファイターズ」と呼ばれた田中幸雄氏や昨季限りで現役を引退した中田翔氏らチームの看板選手が継承。今も球団内では「チームの顔が背負う重要な番号」として認識されている。だが、そんな「６番」も２４年に助っ人・スティーブンソンが背負って以降空位のまま。そこで球団は全選手にモチベーションを与