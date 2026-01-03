獣神サンダー・ライガーが、２０２６年１月４日に新日本プロレスの東京ドーム大会で行われる注目カードを予想した。６回目はＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ王座（現王者は矢野通、ＹＯＨ、マスター・ワト組）をかけたトルネードランボーを占う。全８チームが参加する豪華王座戦の注目選手は――。【ライガーが語る獣神激論（特別編６）】第１試合では、ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権のトルネードランボーが行われます。試合