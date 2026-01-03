第１０４回全国高校サッカー選手権で?疑惑の判定?が物議を醸し、高校年代のビデオアシスタントレフェリー（ＶＡＲ）導入について議論を巻き起こしている。２日に行われた３回戦で優勝候補の一角だった東福岡（福岡）が興国（大阪）戦（駒沢）で２―２からＰＫ戦４―５で敗れ、無念の敗退となった。しかし、この試合を巡って、試合の勝敗を大きく左右する判定が波紋を呼んだ。２―１とリードして迎えた後半アディショナルタイ