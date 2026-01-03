２０２６年は午（うま）年。０２年生まれで年男となる巨人・西舘勇陽投手（２３）は、“馬”力を生かして自身初となる先発での年間フル完走を目標に掲げた。今オフは花巻東の大先輩であるエンゼルス・菊池雄星投手（３４）に弟子入りしてパワーアップも実感。力強く前へ進む馬のように、２３年のドラ１右腕がプロ３年目をブレイクの１年にすることを誓った。今年こそ、エネルギッシュに暴れ回る。西舘の顔つきは実に生き生きと