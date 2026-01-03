ヤクルト・池山隆寛監督（６０）が２日、今季の４番を任せる条件として打点の多さを掲げた。昨季はチームトップのオスナが６７打点、次に４８打点の内山、４７打点の村上が続いた。指揮官は「４番イコール打点だと思っている。チームに必要な一打、１打点というところが不可欠になってくる」と勝負強さを求めた。昨季はセ４位の４４３得点も、ポスティングシステムでＷソックスに移籍した村上の穴を埋めることが至上命令となる