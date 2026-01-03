広島の佐々木泰内野手（２３）が２日、年男の今季に向けて「午（うま）のように暴れ回りたい」と、２年目の大飛躍を誓った。１年目は５４試合で打率２割７分１厘と一定の爪痕は残した一方でノーアーチ。今季はプロ１号を通過点に２ケタ本塁打を目指す。オフはウェートを日課に筋力アップとともに“新兵器”として巨人からメジャー移籍を目指す岡本モデルのバットを使用して練習に取り組んでいるという。「似ている型を使ったと