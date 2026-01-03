阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が２日、１年目から破竹の勢いでスター街道を駆け上がった阪神・森下やロッテ・西川らに続く活躍を誓った。山口・防府市内の母校・高川学園グラウンドで自主トレを公開。キャッチボール、トス打撃など約２時間汗を流し「タイトルなんて取れたら最高。もちろん新人王は狙えるように」と意欲を見せた。偉大な先輩らの背中から、ルーキーイヤーで活躍する極意を学んだ。森下