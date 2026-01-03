ロッテ・サブロー監督が２日までにインタビューに応じて、就任１年目となる今季への思いを語った。主な一問一答は以下の通り。昨季は２軍監督からスタートし６月に１軍ヘッドに昇格。シーズン終了後に１軍監督就任が決まった。改めてどのような１年だったか。サブロー監督「昨年の春先はファームで、突き上げるために一生懸命、キツい練習をやらせて、振り込ませたりしました。交流戦から僕が上（１軍）に来て、その子たちを