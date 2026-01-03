ロッテの最速１５８キロ右腕でドラフト１位・石垣元気投手＝健大高崎＝が２日、新年の抱負としてプロでのタイトル獲得を描いた。「最多奪三振などいろいろなタイトルをプロに入ってからはとりたいと思っていますが、将来的な目標として沢村賞をとりたいです。やはりこのタイトルがピッチャーとして最高の賞だと思いますし、球団でも獲得した方がいらっしゃらないと聞いたので、自分はその高みを目指してみたいと思いました」と