◇全国大学ラグビー選手権準決勝早大31―21帝京大（2026年1月2日東京・MUFG国立）関東対抗戦3位の早大が同4位の帝京大を31―21で破り、6季ぶり17度目の日本一へ王手をかけた。SO服部亮太（2年）がドロップゴール（DG）を決めるなど11得点。昨季の全国大学選手権決勝と今季の関東大学対抗戦でともに敗れている相手に雪辱を果たした。11日に行われる決勝は、6季ぶり11度目の早明決戦となった。司令塔の判断力がチームを勝