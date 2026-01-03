◇全国大学ラグビー選手権準決勝明大37―19京産大（2026年1月2日東京・MUFG国立）対抗戦王者の明大は、関西リーグ2位の京産大を37―19で下して7季ぶりの優勝に王手。11日に行われる決勝は、6季ぶり11度目の早明決戦となった。明大は37―19の快勝だったが、後半だけなら10―12。平主将は「タックルの精度やミスで相手に勢いを与えた」と反省を忘れなかった。前半14分にイエローで京産大が14人になった間に2トライ。そつの