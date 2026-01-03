大相撲の横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が2日、新年初稽古を茨城県阿見町の同部屋で行い、幕下以下と12番取った。昨年九州場所で左肩を負傷し千秋楽を休場。ケガへの恐怖心は「もうないですね」とし、てっぽうも通常より回数を多くこなした。この日は三段目の藤宗と5番取った後に幕下・花の海と7番。一気に押し切れず、まともなはたきで押し出される場面もあった。初場所（11日初日、東京・両国国技館）まで残り10日を