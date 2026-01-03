タレントの上沼恵美子（70）が2日放送の日本テレビ系「上沼×サンドの最幸運グランプリ2026」に出演。まだ会ったことがないが、会いたい有名人を明かした。「新しい人と接していく方が金運アップにつながる」と言われた上沼は「この年になったら新しい出会いってなくて…」と首をひねった。それを聞いたゲストのタレント・菊地亜美が「本当に1回もお会いしたことがない方で、お会いしたい方はいないんですか？」と聞くと「綾