◇全国大学ラグビー選手権準決勝帝京大21―31早大（2026年1月2日東京・MUFG国立）絶対王者・帝京大が敗れ、5連覇の夢はついえた。前半25分まではリードしていたが、3連続トライを許して一気に突き放された。PRとして日本代表経験もある相馬朋和監督は「私はスクラムの専門家ですから、スクラムで結果が出ないのは私の責任」と反省の弁を述べた。リザーブスタートのCTB大町主将を後半21分から投入。「良い部分が生き