ボートレース芦屋の「福岡県内選手権大会」は2日の5日目で10〜12Rが行われ、3日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。永田が初笑いへ。前走のまるがめから中0日での今節参戦となったが、節間5勝と元気いっぱいの走りを見せてきた。相棒18号機は優勝戦でも見劣りなく、インから持ち前の高速ターンで先行態勢を築くか。新開は差して伸び比べ。羽野はセンター俊敏に反応して。伸び自慢の原田がスリット先手なら波乱