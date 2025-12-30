◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）“シン・山の神”降臨だ。総合3連覇を狙う青学大が、大会新記録の5時間18分8秒で3年連続8度目の往路優勝を果たした。5位でたすきを受けた山上り5区で黒田朝日（4年）が区間記録を1分55秒も大幅更新する1時間7分16秒の異次元の力走を見せ、トップと3分24秒差からの大逆転に成功。当日変更で絶対的エースを5区に送り込んだ