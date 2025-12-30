◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）15年ぶりの総合優勝へ、「トップ・オブ・ザ・マウンテン（往路優勝）」を掲げていた早大は青学大から遅れること18秒差の2位。花田勝彦監督（54）は「あそこまで行ったので勝ちたかったが、選手は力通りの走りをした」と総括した。2つの誤算があった。一つ目は「うれしい誤算」で、2番手でたすきを受けた4区の鈴木琉胤（