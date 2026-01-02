◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）悲願の初の総合優勝へ、国学院大は青学大から1分54秒遅れの4位。前田康弘監督（47）は「全然諦める差ではない。しっかり前を追いかけたい」と復路へ望みを託した。1区のエース青木瑠郁（4年）が区間新記録。箱根路では国学院大史上初めて、トップでたすきをリレーすると、その後の選手もそれぞれが役割を全う。エントリ