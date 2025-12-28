◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）城西大が目標の総合3位を視界に捉える好位置につけた。立役者は2区で1時間5分9秒の区間新記録を打ち立てたケニア人留学生のキムタイ・ビクター（4年）。前回10位だったエース区間で6番目にたすきを受けると、権太坂の下りから強化したスタミナを生かして圧巻のスパート。18キロ過ぎで先頭の中大・溜池を追い抜き、同校史