◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）予選会からはい上がった順大が、6位と大健闘を見せた。1区9位からじわじわと順位を上げて、芦ノ湖にゴール。長門俊介監督（41）は「一人一人がしっかり力を出し切ってくれた。100点満点を与えたいなと思う」と選手たちを称えた。昨年大会はわずか7秒届かず、シード権を逃した。通算11度の優勝を誇る名門は、予選会を経