◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）創価大は1区の黒木（4年）が14位と出遅れたものの、2区でエースのムチーニ（3年）が7つ順位を押し上げ、その後は大きな順位変動なく往路を終えた。前評判では“6強”の一角と目されていたが、榎木和貴監督（51）は「3区までは（設定目標を）クリアして、いい流れができた」と及第点を与えた。復路には昨年の日本選手