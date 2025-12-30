◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）昨年は総合20位に沈んだ古豪・日大が、大健闘と言えるシード圏内の9位で往路をフィニッシュ。立役者は2区区間2位の快走を見せたケニア人留学生のキップケメイ（3年）で、就任3年目の新雅弘監督（64）も「よく頑張ってくれた。頼もしかった」と称えた。復路では総合7位だった14年大会以来のシード権獲得が懸かるが、「ま