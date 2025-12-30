◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）東海大は2年ぶりの出場ながら10位と上々の滑り出し。両角速監督（59）は「堅実な走りをしていた。シード権を獲得しようと、一人一人が意識した結果だと思う」とうなずいた。昨季は予選会敗退。雪辱を期し、今季から電子ペーサーと低酸素室を導入した。さらに400メートルトラック内側にLED325個を設置。自由にペースを設