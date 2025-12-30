気象台は、午前4時11分に、なだれ注意報を沼田市、中之条町、草津町、片品村、川場村、みなかみ町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】群馬県・沼田市、中之条町、草津町、片品村、川場村、みなかみ町に発表（雪崩注意報） 3日04:11時点北部では、3日夜のはじめ頃まで大雪に、4日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■沼田市□なだれ注意報【発表】4日にかけて注意■中之条町□