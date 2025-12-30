◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）中央学院大は1区の近田（4年）が4位の好位置で飛び出した。予選会で日本人トップの快走でチームを1位通過に導いたエースについて、川崎勇二監督（63）は「キャプテンの近田が流れをつくってくれた。2区以降も何とかまとめてくれた。近田の出足で、みんなが勇気づけられたんじゃないかなと思う」と話した。10位以内の