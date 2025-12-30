◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）山梨学院大は2区でケニア出身のキピエゴ（3年）が区間3位と好走し、一時は5位まで浮上した。1区の平八重（4年）も12位と粘り、大崎悟史監督（49）は「3区まで何とか耐えていた。シード圏内で終わりたかった」と悔しさをにじませた。シード圏内までは1分以上の差があるが、勝負の復路に向けて「まだ圏内だと思うので、