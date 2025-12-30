◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）2年ぶりに箱根路に帰ってきた伝統校・東農大は、13位で復路にたすきをつないだ。2区のエース前田（3年）は区間11位だったが、4区の小田原中継所まで手堅くシード圏内を確保。しかし山上りの5区で苦しみ、圏外へと押し出された。険しいシード争いが待ち受ける復路へ、小指徹監督（61）は「頑張るしかない。復路は一区