◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）神奈川大は14位で往路を終えた。1区の主将・酒井（4年）が区間11位と粘りの走りを見せ、就任2年目の中野剛監督（53）は「キャプテンらしく頑張ってくれたと思う」とねぎらった。首位と10分17秒差、シード圏内までは2分15秒差。復路は一斉スタートとなり、「みんなで追い上げればいいので、走りやすさはあるのかなと思う