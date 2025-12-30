◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）東洋大は1区の松井（2年）が区間3位と激走したものの、2区の西村（4年）が区間19位に終わり、流れをつくれなかった。酒井俊幸監督（49）は「（西村は）力を出し切れなかった」と悔やんだ。前回は最終10区での激戦に競り勝ち、20年連続のシード権を獲得。復路での逆襲へ「諦めずにシードは最低でも狙っていきたい。しっ