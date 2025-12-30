◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）78大会連続出場で優勝10回を誇る名門・日体大は厳しい現実を突き付けられた。ハイペースで進んだ1区では初出走の平島（4年）がシード圏内の8位でたすきをつないだが、その後は区間2桁順位が続き、目標のシード圏まで約4分差と厳しい状況に追い込まれた。それでも玉城良二監督（64）は「3区中盤までは思い描いた通り」と