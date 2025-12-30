◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）帝京大は初の1区を務めた原（3年）が区間19位、2区の楠岡（3年）も区間20位に終わった。中野孝行監督（62）は「1、2区の出遅れが響いたなと思った」と率直な思いを口にした。それでも5区の浅川（3年）が区間8位と粘りの走りを披露。指揮官は「上り切ってからの下りだけでいうと3番だった。魂の走りをしてくれた」と称え