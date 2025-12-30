◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）東京国際大は過去最高の5位を更新する4位を目標に掲げていたが、往路は19位に沈み、シード権すら危ぶまれる状況となった。1区で小柴（2年）が18位と出遅れ、2区では昨年区間新記録で12人抜きを果たしたエティーリ（3年）が区間7位と期待に応えきれず。山上りの5区でも荒谷（1年）が経験不足を露呈し、区間20位で順位を