◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）立大は予選会をぎりぎり10位で通過して4年連続出場も、往路は最下位の20位に沈んだ。1区から大きく出遅れ、苦しい展開に。高林祐介監督（38）は「1区から流れに乗っていけなかった。自分たちの走りを出し切れなかった」と悔しさをにじませた。23年に55年ぶりに箱根出場を果たして18位、24年は14位、25年は13位と結果