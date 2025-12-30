◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）1区の筑波大・川崎（3年）が全体3位の力走を見せた。オープン参加のため記録は残らないが、序盤から先頭集団でレースを進めると16キロ付近では一時トップにも立った。1位・青木とは10秒差の1時間0分38秒で、従来の区間記録を2秒上回った。10月の予選会でチームは敗退も個人で19位と健闘。「良いイメージを持てた」と胸