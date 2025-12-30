WEST.が昨年12月31日から1日にかけて、京セラドーム大阪で「WEST.SPECIALLIVE『WESTA！』2025−2026」を開催した。グループ単独のカウントライブ実施は今回が初めて。2日間3公演で計13万5000人を動員し、31日の夜公演では、4万5000人のファンと一緒に年越しの瞬間を迎えた。小瀧望（29）が「WEST.と年を越せる幸せなコ、ど〜こだ？」と問いかけると、会場は「は〜い！」と元気に返答。神山智洋（32）は、大みそかという特